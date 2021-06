Italia - Galles, Corrao: "Il vero top player sta in panchina. Il suo colpo di tacco..."

L'Italia vince contro il Galles, si qualifica da prima del girone agli ottavi finale e guarda con ottimismo alle gare degli Europei che la separano dall'eventuale finale di Wembley. Un clima di entusiasmo si respira praticamente ovunque, sia per le strade che sui social. Ignazio Corrao, membro del Parlamento Europeo, ha commentato il match sul proprio profilo Instagram: "A Euro 2016, sotto l’eccellente guida di Antonio Conte, vincemmo il girone contro il fortissimo Belgio (Giaccherini e Pellè) e poi eliminammo la fortissima Spagna agli ottavi (Chiellini e Pellè), prima di arrenderci ai rigori nei quarti contro la Germania ai rigori".

IL TACCO DI MANCINI - "A Euro 2012, la nazionale guidata sapientemente da Cesare Prandelli, dopo aver superato un girone di ferro con Spagna e Croazia, fece fuori l’Inghilterra (cucchiaio di Pirlo) e la Germania (celebre doppietta di Balotelli), per poi arrendersi in finale si campioni del mondo e d’Europa spagnoli. La nazionale anche in questo europeo ha un top player in panchina e la giusta “garra” in campo (il tridente Made in Sud mi fa impazzire, così come il motorino sardo a centrocampo), ed ha iniziato davvero benissimo. Andiamo partita per partita senza esaltarci troppo (a troppa esaltazione consegue sempre grossa delusione). La prossima dovrebbe essere ancora abbordabile (Austria o Ucraina), dopodiché si capirà se questa nazionale sarà in grado di rompere un incantesimo europeo che dura da 53 anni. (Vedere il Mancio che la prende di tacco mi ha mandato indietro di più di 20 anni, parlo da tifoso)".

