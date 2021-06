Italia - Galles, Mancini: "Qualcuno è stanco e riposerà. Obiettivo primo posto"

"Sarà la terza partita in 10 giorni e le precedenti sono state molto dispendiose. Qualcuno è leggermente più stanco e ha bisogno di riposare e questo è l'unico momento in cui possiamo cambiare qualcosa, pur sapendo che il prodotto non cambierà molto". Così Roberto Mancini a Sky Sport prima di Italia-Galles. "Verratti? Può giocare, chiaro che il suo stato di forma non sia ottimale come quello di chi gioca da settimane, ma sopperisce a questa condizione con le sue qualità tecniche. Vedremo se giocherà dall'inizio o meno, ma è pronto. Chiesa può giocare in tutti i ruoli d'attacco, tranne che il centravanti. Può fare la punta esterna, poi contro la Svizzera lo abbiamo messo a tutta fascia per esigenze tattiche, ma il suo ruolo è un altro", ha aggiunto. Poi su come affrontare il Galles: "Alla squadra chiedo di continuare a giocare come ha sempre giocato. Di essere offensivi e fare le cose per bene perché è una partita importante. Vogliamo vincere e chiudere il girone in testa, sarà difficile perché giocheremo anche con un clima più caldo. Vedremo".

