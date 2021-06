Nazionale, Tardelli: "Vedo l'Italia in finale con la Francia. Acerbi per Chiellini? Nessuna differenza"

È iniziato al meglio il cammino dell'Italia di Mancini negli Europei 2021. Per gli azzurri è arrivata la vittoria sia con la Turchia che con la Svizzera, e la qualificazione agli ottavi di finale è stata di fatto archiviata. L'entusiasmo è nell'aria e i complimenti per il gruppo sono arrivati praticamente da qualsiasi addetto ai lavori. Non ha fatto eccezione Marco Tardelli che, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha azzardato un pronostico su dove arriverà l'Italia attuale: "Secondo me può arrivare in finale con la Francia. Guardando Francia - Germania mi è venuta in mente questa conclusione del torneo, tabellino permettendo ovviamente". Serie infinita di riconoscimenti per Manuel Locatelli, autore di due gran gol nell'ultimo match disputato all'Olimpico. Ma quella di Mancini è "una squadra con il sorriso in faccia, in cui stanno bene tutti". L'ex campione della Juventus ha proseguito: "S'infortuna Florenzi e Di Lorenzo fa molto bene. Fuori Chiellini, entra Acerbi e non si nota la differenza". Per Tardelli Immobile e compagni sono il gruppo della rinascita, delle vittorie. "Vederli giocare in questo modo fa esplodere le emozioni che abbiamo dentro", ha concluso.

Calciomercato Lazio, Kostic è più di un'idea: si lavora per il prestito

Lazio, Radu e una carriera da record. In A lo precede Chiellini, mentre tra gli stranieri...

TORNA ALLA HOMEPAGE