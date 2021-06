Calciomercato Lazio, Kostic è più di un'idea: si lavora per il prestito

RASSEGNA STAMPA - Si inizia a muovere qualcosa per quanto riguarda il calciomercato della Lazio. Dopo l'arrivo di Sarri, la dirigenza sta lavorando per accontentarlo e per plasmare la squadra per il suo 4-3-3. L'ultima idea arriva dalla Germania. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il club capitolino è interessato a Filip Kostic. Ventotto anni, esterno offensivo sia a destra che a sinistra dell'Eintracht Francoforte, mancino di piede con l'assist nel sangue. Ha servito 41 passaggi vincenti dal 2018/19, 17 nell'ultima stagione in Bundesliga, solo Muller ha fatto meglio. La richiesta del club tedesco è di circa 25-30 milioni. La Lazio punta a un prestito con riscatto per rinforzare la rosa senza un grosso esborso immediato. L'esterno serbo ha già segnato alla Lazio, il 4 ottobre 2018, in un match della fase a gironi di Europa League vinto dai tedeschi 4-1. Adesso, il biancoceleste può diventare il suo futuro. Il suo agente, Ramadani, è lo stesso di Sarri e potrebbe indirizzare la trattativa. L'Eintracht Francoforte ha già sondato il terreno per il sostituto, SI tratta di Rashica del Werder Brema.