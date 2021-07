Italia, il coro che è diventato rito: sul pullman si festeggia un'altra "notte magica" - VIDEO

È diventato un rito. Dopo ogni vittoria s'intona "Notti Magiche". E ieri non s'è fatta eccezione. Gli azzurri, impegnati a Monaco di Baviera contro il Belgio nella gara valida per i quarti di finale di Euro2020, hanno trionfato, strappato il pass per la semifinale e festeggiato in grande stile. Leonardo Bonucci ha condiviso su Instagram il video che ritrae la squadra al completo mentre, in pullman, urla la canzone di Edoardo Bennato e Gianna Nannini. Di seguito, le immagini:

Juventus, l'ex Trezeguet si racconta: "In passato rischiai di giocare per la Lazio"

Belgio - Italia, Spinazzola in lacrime: in aereo la dedica dei compagni - VIDEO

TORNA ALLA HOMEPAGE