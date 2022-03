Italia, il post commovente di Vialli per Mancini – FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La delusione dell’esclusione dal Mondiale per l’Italia e non solo, sarà dura da mandare giù. In questi giorni il pessimismo e la tensione hanno raggiunto livelli altissimi, tante le critiche rivolte alla squadra e altrettante quelle riservate al commissario tecnico che però potrà contare senza alcun dubbio sul supporto del suo amico fidato Gianluca Vialli. Come testimonia il suo ultimo post sui social, l’ex attaccante ha voluto augurare la buona fortuna a Mancini per la gara contro la Turchia con una foto speciale che li ritrae insieme e sotto un messaggio d’affetto: “Ti voglio più bene adesso di una quanto te ne volessi a luglio.. buona fortuna per la partita di domani”

