Italia, Tapiro d'Oro gigante per Mancini: "Meritato, ci riproviamo per il prossimo Mondiale"

Un'eliminazione che ancora brucia quella dell'Italia esclusa dal prossimo Mondiale che si giocherà in Qatar. La Macedonia del Nord ha infranto nel finale il sogno azzurro e le riflessioni in questi giorni sono tantissime da parte del mondo dello sport e anche dello stesso ct Mancini. Il tecnico azzurro ha anche ricevuto il famoso Tapiro d'Oro da parte di Striscia la Notizia. Vista l'importanza della questione la versione consegnata al Mancio è addirittura extra large. "Il Tapiro gigante è più che meritato. Ero fiducioso, purtroppo ogni tanto le cose vanno male. Ma io non mollo: ci riproviamo per il prossimo Mondiale", queste le parole del tecnico alla consegna da parte di Valerio Staffelli.