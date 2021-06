Italia, Immobile è pronto per la sfida con Austria: "Si parte" - FOTO

Superare l'Austria per continuare a sognare in grande, questo è il compito dell'Italia per domani sera. Gli Azzurri affronteranno agli ottavi di finale la Nazionale austriaca e per cercare di superare il turno, Mancini si affiderà nuovamente a Immobile (lasciato riposare nell'ultima partita contro il Galles). L'attaccante della Lazio, insieme a tutta la squadra, sta volando verso Londra, location del match, e su Instagram ha pubblicato una foto con Insigne e Verratti con scritto: "Si parte". Verosimilmente i tre saranno insieme in campo domani sera, proprio come ai tempi del Pescara quando tutto ebbe inizio.