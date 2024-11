Italia, infortunio per Ricci: chance importante per Rovella?

Torna la sosta delle nazionali e, in vista di Belgio - Italia, cominciano già i primi problemi. Il CT Spalletti ha annunciato in conferenza stampa che Samuele Ricci, regista rivelazione di queste ultime gare degli azzurri, è dovuto tornare a Torino a causa di un infortunio. Al suo posto sarà convocato Locatelli, ma il centrocampo è forse il reparto più prospero. Alla sua prima convocazione è invece Nicolò Rovella: il centrocampista della Lazio ha iniziato alla grande questa stagione, meritandosi questa opportunità. In molti, soprattutto i laziali, si lamentavano con Spalletti per non vedere Rovella in ottica nazionale. Se da una parte è vero che l'Italia abbonda di centrocampisti, dall'altra l'ex Monza sta giocando troppo bene per non essere premiato. E così, alla fine, è stato. Adesso, complice l'infortunio di Ricci, è possibile che il CT dia le redini del centrocampo all'esordiente Rovella. Una chance importante conquistata sul campo. Adesso Rovella non è più un mediano d'interdizione, ma è in grado anche di impostare a testa alta e con personalità. Un passo in avanti gigantesco in pochi mesi, Spalletti se ne è accorto e ora sta a lui dimostrare di poter essere all'altezza di stare negli undici della nazionale italiana maggiore.