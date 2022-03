Italia, l’errore di Berardi a porta vuota scatena i social - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

L’Italia non vince contro la Macedonia e saluta definitivamente il Mondiale in Qatar. Rammarico, delusione e rabbia sono i sentimenti più diffusi tra i calciatori ma soprattutto tra i tifosi. Una serata da dimenticare sotto ogni punto di vista. Sono tutti sul banco degli imputati, chi per le scelte e chi per la prestazione e a proposito di quest’ultima c’è qualcuno che si è reso protagonista in negativo. È diventata la fotografia della disfatta il gol mancato di Domenico Berardi che al 30’ non è riuscito a imbucare la palla in porta, completamente vuota. Il web è in rivolta e non sta risparmiando nessuno tantomeno l’attaccante del Sassuolo, c’è chi posta solo l’istantanea dell’azione senza aggiungere niente come a dire “non ci sono parole, parla da sé” e chi invece aggiunge anche un commento. Questi i più frequenti: “Che c***o te sei magnato”, “Sopravvalutato”.

