Italia - Lituania, ct ospite positivo: ecco chi andrà in panchina

L'Italia ha rinunciato agli acciaccati Verratti e Pellegrini per la partita contro la Lituania di mercoledì. Agli ospiti però non va molto meglio: nella giornata di oggi è stata riscontrata la positività al coronavirus del ct lituano Valdas Ivanauskas che non potrà raggiungere Reggio Emilia. In panchina al suo posto al Mapei Stadium ci sarà il suo vice Tomas Razanauskas.

