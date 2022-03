Italia - Macedonia, Gravina: “Capienza 100%? Sono ottimista"

TUTTOmercatoWEB.com

L’Italia si giocherà l’acceso al Mondiale del 2022 in Qatar nei playoff. La prossima sfida degli azzurri sarà contro la Macedonia del Nord, in programma il 24 marzo a Palermo. Per l’occasione, dato il calo dei contagi, era stata fatta la proposta al Governo di aumentare la capienza dal 75% al 100%. In merito si è espresso, ai microfoni di Rai Gr Parlamento, Gabriele Gravina: “Massima capienza a Palermo per Italia-Macedonia del Nord? Sono particolarmente ottimista facendo riferimento all'involuzione della pandemia: credo che l'autorità di governo sarà disponibile a consentire il 100% della capienza. Palermo merita questa cornice di pubblico e il riconoscimento dell'entusiasmo della città verso il colore azzurro".

