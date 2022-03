Serie A, annunciata nuova partnership per la prossima stagione: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

La Lega Serie A con un comunicato, diramato tramite i canai ufficiali, ha annunciato una nuova collaborazione con il brand Puma che sarà lo sponsor tecnico della prossima stagione. La data d’inizio della partnership è fissata al 1 luglio 2022. Di seguito un estratto del comunicato: “L'azienda sportiva globale PUMA e la Lega Serie A hanno annunciato oggi una nuova partnership a lungo termine. PUMA diventa il partner tecnico ufficiale della Lega dall'inizio della stagione calcistica 2022/23 e sarà il fornitore ufficiale di palloni per tutte le partite della Serie A TIM, delle competizioni Primavera 1 TIMVISION, della Coppa Italia Frecciarossa, della Supercoppa Frecciarossa e della Serie A TIM”

DE SIERVO – In merito si è espresso anche l’amministratore delegato della Lega: “Siamo estremamente orgogliosi di annunciare questa nuova partnership. Il legame con un brand di assoluto livello internazionale come PUMA dimostra l'importanza e il riconoscimento della Lega Serie A a livello globale ed offre una grandissima visibilità al nostro brand. Con la scelta di PUMA garantiremo sia i più elevati standard tecnici per tutte le nostre competizioni, sia uno stile in linea con i trend della moda delle generazioni più giovani. Questo accordo garantisce inoltre la continuità nelle operazioni di marketing centralizzato della Lega Serie A e conferma la volontà delle Società di lavorare tutte insieme per la valorizzazione del nostro prodotto”

