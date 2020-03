Italia, Mancini: "Avremmo vinto Euro 2020, vinceremo Euro 2021"

L'emergenza coronavirus ha addormentato il calcio. Campionati, e non solo. Lo slittamento degli Europei previsti in estate pare la decisione più scontata, ragionevole, considerando il format (Euro 2020 sarebbe stato il primo Europeo itinerante in 12 paesi) e le priorità. Per tornare alla normalità calcistica occorrerà prima portare a termine i campionati nazionali. Di questo ha parlato il ct dell'Italia, Roberto Mancini, ai microfoni della Rai: “Martedì (domani, ndr) credo che sapremo meglio tutto, anche come andrà a finire questa stagione. Se rinvieranno l'Europeo, i campionati si potranno concludere tranquillamente. A me va bene qualsiasi decisione, la cosa più importante è tutelare la salute di tutti. Quest'anno avremmo vinto, vuol dire che vinceremo il prossimo. Siamo aperti a ogni possibilità, anche a giocare a novembre. Sono sicuro che quando ricominceremo sarà ancora più bello, perché significa che avremo ritrovato la libertà”.

GLI ALLENAMENTI - “Per un professionista è difficile rimanere fermo per più di un paio di giorni, credo che ognuno si allenerà con tapis roulant e attrezzi vari. In questo momento qualsiasi allenatore la pensa allo stesso modo, cioè di lasciare i calciatori a casa dandogli magari un programma. Attualmente ci sono delle cose più importanti del calcio. C'è voglia di tornare alla vita normale, lo capisco, ma bisogna avere pazienza. Innanzitutto bisogna tutelare la salute di tutti gli italiani, quando inizierà a migliorare la situazione allora potremo pensare al campionato”.

LA LISTA PER GLI EUROPEI - “In questo momento è difficile parlarne, certamente c'era una lista di calciatori abbastanza sicuri e qualche dubbio. Chiaramente, se l'Europeo dovesse slittare di un anno, potrebbe esserci qualche cambiamento in più. Tanti calciatori sono giovani, un anno in più tra Serie A e coppe internazionali potrebbe dar loro maggiore esperienza”.