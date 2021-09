Italia, Mancini: "Defezioni per pressioni club? Non ho ricevuto telefonate"

In Italia - Lituania il commissario tecnico Roberto Mancini ha dovuto far fronte a tante assenze. Parecchi giocatori sono tornati nelle rispettive squadre per problemi fisici, ma secondo qualche mala lingua avrebbero influito anche le pressioni dei club. Ipotesi smentita dallo stesso allenatore in conferenza stampa, con una risposta che non lascia spazio ad alcun dubbio: "No, sinceramente non c'è stata alcuna chiamata da parte dei club. Poi se possiamo salvaguardare i calciatori il discorso è diverso, lo faremo sempre. Il nostro è un gruppo unito ed è stato uno dei segreti che ci ha portato alla vittoria dell'Europeo, ci ha portato a fare qualcosa di più".

