Italia, Mancini: "Dopo questa partita cambieremo, dico grazie a chi c'è stato"

Fonte: Rai Sport

Il ciclo dell'Italia, menzionato da Roberto Mancini nella conferenza stampa pre partita, si è concluso con una sconfitta. L'Argentina ha battuto gli Azzurri 0-3 a Wembley. Davanti le telecamere di Rai Sport il CT della Nazionale italiana ha commentato la prestazione dei suoi: "Nel primo tempo abbiamo fatto due errori, la partita era equilibrata. Loro hanno governato la partita, sono stati migliori. Nella seconda frazione di gioco avremmo dovuto fare un gol per rimontare, ma abbiamo avuto veramente poche occasioni".

In conferenza stampa il CT ha aggiunto: "La medaglia che ho al collo rappresenta una partita non vinta, ma essendoci arrivati da campioni d'Europa. Svanita la magia di Wembley? Io posso solo dire grazie ai ragazzi che hanno giocato con me in questi quattro anni. Loro sono stati migliori di noi, anche come condizione fisica. Dopo questa partita cambieremo diverse cose. Serve mettere insieme una squadra che in futuro ci possa regalare grandi gioie e che ora possa anche commettere degli errori. I loro gol sono venuti da errori nostri. Dovremo lavorare molto e impegnarci, sapendo che non sarà semplice".