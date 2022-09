Italia, Marani loda Immobile: "Rischiamo di rimpiangerlo a lungo"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Italia batte l'Inghilterra e passa dal rischio retrocessione in Lega B di Nations League alla possibilità di vincere il girone. Ai microfoni di Sky Sport Matteo Marani ha commentato la partita. soffermandosi sulla penuria di attaccanti a disposizione del ct Roberto Mancini e lodando Ciro Immobile: "Mancini ha grandi meriti per la vittoria di ieri, intanto perché ha cambiato trovando la soluzione migliore. Lui naviga tra mille difficoltà, non ci sono giovani attaccanti titolari: su dieci giocatori impiegati in Serie A nelle prime sette giornate, solo tre erano italiani. Io spero che questa Nazionale sia sempre più percepita anche dai club, abbiamo bisogno di qualità. Quando vinciamo queste partite abbiamo sempre l'impressione di aver compiuto un'impresa, mentre per gli altri è sempre più facile. Si parla tanto di Immobile, ma per quanto ha fatto rischiamo di rimpiangerlo a lungo. Raspadori non è oggi titolare al Napoli, ma poi lui è molto bravo ed è un ragazzo meraviglioso, che studia e va all'Università. E' una bella immagine di questo movimento, non carichiamolo troppo ma speriamo che dietro di lui arrivino gli altri perché solo Raspadori è troppo poco".