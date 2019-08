Italia, niente sconti: Zaniolo e Kean rischiano l'esclusione per “punizione”

Roberto Mancini ha deciso di vestire i panni del Sergente di Ferro, così riporta la rassegna stampa di Radiosei. Il ct dell'Italia, infatti, avrebbe scelto di escludere Zaniolo e Kean dalla lista dei convocati per le prossime due sfide di qualificazione a Euro 2020, contro Armenia (5 settembre) e Finlandia (8 settembre). Il motivo è presto detto, e può avere scopi “punitivi” o “rieducativi” a seconda dei punti di vista. Nell'ultimo Europeo Under 21 i due azzurrini avevano fatto tardi alla riunione pre-partita nel momento più delicato del torneo, rimediando l'esclusione per l'ultima sfida contro il Belgio. Come Di Biagio, quindi, anche Mancini ha intenzione di usare il pugno duro e mandare un messaggio ai due talenti della nazionale: non sono ammessi altri passi falsi, già troppi ragazzi prodigio italiani si sono persi per strada a causa di comportamenti e atteggiamenti sbagliati. Al posto di Kean, dovrebbe essere convocato Simone Zaza, in grande forma in questo inizio di stagione.

