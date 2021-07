Italia, non solo Emerson per sostituire Spinazzola: Mancini prepara un'alternativa

Il brutto infortunio di Spinazzola cambia le carte in tavola per l'Italia. Il terzino ex Juventus, che ha riportato la rottura del tendine d'Achille, è stato uno dei più positivi in questo Europeo per gli Azzurri. Per le Final Four, la Nazionale dovrà fare a meno di lui e Mancini sta già studiando il piano giusto per rimpiazzarlo. Come riporta Tuttosport, il ct ha pronte due soluzioni per la semifinale con la Spagna. La prima prevede l'inserimento di Emerson Palmieri al poso del difensore della Roma e la scelta di uno tra Toloi, Di Lorenzo e Florenzi a destra. La seconda ipotesi prevede lo spostamento a sinistra del terzino del Napoli e dunque il ballottaggio a due tra Toloi e Florenzi a destra. Saranno giorni di riflessione per Mancio che deve mettere a posto le corsie.