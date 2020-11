Italia - Polonia, le formazioni ufficiali: Acerbi dal 1', Belotti in attacco

Nella quinta giornata di Nations League, la nazionale italiana affronta quella polacca. Dopo la vittoria nella partita amichevole con l'Estonia, gli azzurri cercano il primato nel girone di Nations League. Acerbi partirà da titolare al fianco di uno tra Di Lorenzo e Bastoni, mentre Ciro Immobile non potrà essere della partita. È rimasto a casa quando la squadra invece è partita per Reggio Emilia, si presume che anche l'ultimo tampone ha dato esito positivo, sempre al gene "N". Ora è passato ai tamponi molecolari fatti privatamente che lo potrebbero aiutare, se negativi, per la sfida con la Bosnia di mercoledì. Per il momento però niente Nazionale.

Le formazioni ufficiali di Italia - Polonia

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Florenzi, Bastoni, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Bernardeschi, Belotti, Insigne. ALL.: Mancini (in panchina Evani).

POLONIA (4-2-3-1): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca; Moder, Krychowiak; Szymanski, Linetty, Jozwiak; Lewandowski. ALL.: Brzeczek.