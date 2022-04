Italia, Raspadori: "Caso spogliatoio? È stato ingigantito. Qualcuno..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Non solo la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar 2022. L'Italia ha portato delusione nei cuori dei sostenitori degli azzurri anche per il caso dello spogliatoio dello stadio di Palermo lasciato in pessime condizioni dalla Nazionale dopo la sconfitta contro la Macedonia del Nord. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Giacomo Raspadori, attaccante azzurro del Sassuolo in un'intervista si è soffermato anche su questo tema: "Potevamo lasciarlo in condizioni migliori. Abbiamo avuto poca cura. Però mi permetto di dire che la vicenda è stata un po' ingigantita, forse qualcuno ha voluto farci pagare la sconfitta. Spesso gli spogliatoi sono in quelle condizioni ma non ne parla nessuno. Detto ciò, errore nostro".