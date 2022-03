Italia, Sacchi: "Mancini ha fatto un capolavoro ma poi..."

TUTTOmercatoWEB.com

Manca sempre meno all’appuntamento più importante per l'Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri sfideranno la Macedonia del Nord e poi, con una vittoria, una tra Portogallo e Turchia per staccare il pass per i prossimi Mondiali. Questo il pensiero di Arrigo Sacchi: "Mancini ha fatto un capolavoro, ma poi doveva cambiare qualcosa. Come diceva l’economista e saggista Peter Drucker: 'Se una cosa funziona, correggila'. Dopo la vittoria, è mancata l'attitudine alla vittoria. Non erano abituati a vincere e a gestire il successo, che porta responsabilità e alza le difficoltà. Per quello credo che dopo il successo di Londra fosse necessario cambiare qualcosa", queste le sue parole sulle pagine de Il Corriere della Sera.