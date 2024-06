Italia, Spalletti lascia fuori Provedel o Meret? Orsi: "Ecco cosa ne penso"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto l'ex Lazio Fernando Orsi, che si è espresso sulla situazione portieri nella Nazionale italiana. In particolare ha detto la sua sul ruolo di terzo dopo Donnarumma e Vicario, che sarà presto deciso dal ct Spalletti. Il posto se lo giocano Alex Meret del Napoli e il biancoceleste Ivan Provedel. Questo il pensiero di Orsi sulla questione: "Chi lascia fuori Spalletti, Meret o Provedel? Non importa, anche perché giocherà sempre Donnarumma. Abbiamo un livello verso l'alto importante, come portieri abbiamo delle garanzie e se lascia a casa o uno o l'altro conta poco".