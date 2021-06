Italia - Svizzera, gli azzurri si qualificano agli ottavi se...

La vittoria dell'Italia per 3-0 sulla Turchia e il pareggio 1-1 tra Svizzera e Galles regalano agli azzurri il primo posto in solitaria nel girone A. La squadra del ct Mancini avrà mercoledì contro gli elvetici l'occasione per chiudere il discorso qualificazione: in caso di vittoria infatti gli ottavi sarebbero in cassaforte. Se oltre alla vittoria dell'Italia arrivasse un pareggio tra Galles e Turchia o una vittoria turca, gli azzurri festeggerebbero anche il primo posto.

PRECEDENTE - Nella scorsa edizione degli Europei (Francia 2016) l'Italia di Conte aprì con una vittoria per 2-0 contro il Belgio e l'altra partita tra Svezia e Irlanda finì 1-1. Nella seconda giornata gli azzurri vinsero di misura contro Ibrahimovic e soci, mentre il Belgio strapazzò 3-0 l'Irlanda. Italia qualificata come prima dopo due partite. Mancini spera che il precedente sia di buon auspicio.

