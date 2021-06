Italia - Svizzera, Mancini: "Partita bellissima, l'abbiamo strameritata"

Nel post partita di Italia - Svizzera, il ct Roberto Mancini ha parlato così ai microfoni della Rai: "È stata una partita bellisssima, potevamo far gol prima, abbiamo sofferto ma l'abbiamo strameritata. L’abbiamo vinta pensando di volerla vincere a tutti i costi, abbiamo avuto qualche difficoltà nei primi minuti ma poi siamo andati a prenderli. Non era semplice, era la seconda partita in pochi giorni. Cambio di sistema? Per metterci più tranquilli, avevamo bisgono di rifiatare un po’. Chiellini? Speriamo non sia nulla di grave, vediamo domani. Galles? Dobbiamo giocare per vincere. La vittoria la dedico a tutti qualli che soffrono e a tutti gli italiani".

Poco dopo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Roberto Mancini: "La squadra ha giocato una squadra difficile, la Svizzera non è una squadretta. Abbiamo avuto qualche difficoltà all'inizio, ma poi abbiamo preso in mano la gara e l'abbiamo vinta strameritatamente. I ragazzi sono stati bravissimi, non era semplice. Sono tutti bravi, Locatelli ha fatto una grande partita. È stata bellissima l'azione del primo gol. Seconda partita in cinque giorni, non è facile. Costruiamo dal basso perché vogliamo arrivare bene davanti. Siamo usciti quasi sempre bene, abbiamo avuto tantissime occasioni sbagliando magari l'ultimo passaggio. Abbiamo fatto tre gol molto belli, probabilmente avtremmo potuto chiudere prima la gara".

