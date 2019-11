Italia Under 15, primo raduno stagionale: convocato un biancoceleste

Dopo i quattro raduni di selezione territoriale, l’ultimo dei quali andato in scena ieri a Catanzaro nel Centro Tecnico Federale della città, il tecnico dell’Italia Under 15 Patrizia Panico ha convocato ventidue calciatori classe 2005 per il primo stage nella nuova Nazionale. Gli ‘Azzurrini’ si raduneranno lunedì 4 novembre al Centro Sportivo Giulio Onesti di Roma, dove svolgeranno tre seduta d’allenamento ed un’amichevole mercoledì 6 novembre. Dal 22 al 26 novembre, riporta il sito ufficiale della Figc, il gruppo sarà impegnato all’Algarve, nel primo torneo della stagione, nel corso del quale si misurerà con i padroni di casa del Portogallo ed i pari età di Spagna e Finlandia. Nell’elenco dei convocati, anche il giovane biancoceleste Antonio Troise, arrivato nella Capitale lo scorso luglio. Di seguito, la lista completa dei calciatori chiamati dall’allenatore:

Portieri: Davide Franzini (Bologna), Paolo Raimondi (Inter);

Difensori: Nicolò Serra (Torino), Fabio Cappai (Juventus), Saverio Domanico (Juventus), Filippo Saiani (Spal), Anicet Grieco (Inter), Michele Casali (Milan);

Centrocampisti: Luca Lipani (Genoa), Luca Di Maggio (Inter), Aaron Ciammaglichella (Torino), Antonio Troise (Lazio), Fabrizio Marazzotti (Roma), Kevin Giuseppe Leone (Sampdoria), Luca Primavera (Pescara), Diego Ripani (Pescara);

Attaccanti: Jetheme Kimou Bodje (Pescara), Giacomo Marconi (Parma), Mario Vilardi (Napoli), Ashenafi Jarre (Torino), Alessandro Bolzan (Roma), Pasquale Di Serio (Juve Stabia).

Staff - Coordinatore Nazionale: Antonio Rocca; Tecnici Federali: Patrizia Panico e Giovanni Valente; Segretario: Francesco Lupi; Preparatore atletico: Luca Coppari; Preparatore dei portieri: Davide Quironi; Medici: Riccardo Di Niccolò e Federico Fantoni; Fisioterapista: Fabio Zelioli.

