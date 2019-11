Lazio, non fermarti: a Milano per confermarsi grande

Inzaghi alla ricerca del tris. Dopo la ‘doppietta’ messa a segno con i successi contro Fiorentina e Torino, l’allenatore della Lazio vuole ripetersi, ottenendo tre punti anche dal match di domenica contro il Milan. Tale impresa, relativa a serie di vittorie con turno infrasettimanale di mezzo, è stata compiuta solamente nella stagione 2017/18, riporta la rassegna stampa di Radiosei. Nel caso in cui Immobile e compagni riuscissero a ripeterla, arriverebbe un’importante conferma sul momento positivo della squadra, che sembra aver finalmente ingranato la marcia giusta. Dopo un avvio altalenante, in cui il quarto posto sembrava allontanarsi inesorabilmente, le ultime prove ed i punti ottenuti hanno rilanciato la Lazio, che ora vede la qualificazione in Champions un obiettivo alla sua portata. La classifica, finalmente, sorride ai biancocelesti, attualmente quinti a pari punti col Napoli ma ad una sola lunghezza di distanza dalla Roma, in quarta posizione. La sfida contro i ‘Diavoli’ si riempie, dunque, d’importanza: domenica a San Siro, i biancocelesti saranno chiamati a misurarsi con la continuità, caratteristica che, fino ad una manciata di giorni fa, sembrava mancare totalmente ad una squadra che preferiva le ‘montagne russe’. Ora è tutta un’altra storia, la Lazio sembra essere finalmente diventata grande, e quella contro il gruppo guidato da Pioli sarà un’occasione per dimostrarlo.

Lazio, Immobile rigorista spietato: a caccia di un altro record

Ct Senegal sull'ex Lazio Keita: "Non è convocato. Questo è il motivo..."

TORNA ALLA HOMEPAGE