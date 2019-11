Ct Senegal sull'ex Lazio Keita: "Non è convocato. Questo è il motivo..."

Il ct del Senegal Aliou Cissé ha diramato la lista dei 24 convocati per le prossime due partite di qualificazione per la Coppa d'Africa. Sorprendentemente dall'elenco è assente l'attaccante del Monaco Keita Baldé. L'ex Lazio e Inter non sta vivendo una grande stagione, anche se il motivo che ha spinto Aliou Cissé nella scelta è completamente diverso. Queste le parole del ct alla stampa senegalese: "La compagna di Keita è in stato di gravidanza. Per le partite contro Congo e eSwantini abbiamo avuto una colloquio con lui decidendo di lasciarlo accanto a sua moglie. Spero che vada tutto per il meglio".

