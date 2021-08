Italia, Verratti torna all'Europeo: "Noi una squadra con le palle, il titolo ce lo siamo meritato"

A un mese e mezzo dalla notte magica di Wembley nel corso della quale l'Italia ha vinto Euro2020, Marco Verratti è tornato a parlare di quel successo, ma in particolare, di quel gruppo. Il centrocampista del PSG, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha raccontato: "Anche se non lo dicevamo mai pubblicamente, sapevamo di essere una squadra con le palle. Anche nelle difficoltà". L'azzurro ha ammesso che, probabilmente, l'Italia non avrebbe meritato di vincere con la Spagna. Ma il gruppo di Mancini non ha mai mollato, continuando a imporre il proprio gioco. "L'Italia è una squadra completa, il titolo ce lo siamo meritato", ha proseguito.

TRAGUARDI IMPOSSIBILI - Verratti ha proseguito, sottolineando l'importanza del gruppo, ma anche del duro lavoro e della fiducia del tecnico: "Così si realizzano cose impossibili". Un Europeo che l'ex Pescara ha rischiato di non giocare per un problema al ginocchio: "È la magia del calcio, ma è stata una sofferenza. Quando ero in campo dato tutto, ma intorno al 70' il ginocchio cominciava a bruciare. L'ho vissuta con la stessa passione di tutti i tifosi italiani".

Lazio, Milinkovic raggiunge Mauri e Lulic. E il precedente con lo Spezia gli sorride...

Lazio-Spezia, Terzi: “Milinkovic e Luis Alberto sono due colossi. Con Sarri è cambiato molto”

TORNA ALLA HOMEPAGE