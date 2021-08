Lazio, Milinkovic raggiunge Mauri e Lulic. E il precedente con lo Spezia gli sorride...

È iniziata al meglio la nuova stagione di Milinkovic-Savic con la maglia della Lazio. Il "Sergente" è andato in gol contro l'Empoli, servendo anche l'assist vincente per Manuel Lazzari. Il centrocampista, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha così centrato un importante traguardo che lo porta a raggiungere due giocatori che hanno fatto la storia del club. "Sergio", con la rete arrivata nell'ultima gara al Castellani, è diventato uno dei tre centrocampisti capaci di andare a segno in almeno sette stagioni consecutive in Serie A con la maglia della Lazio. Stefano Mauri e Senad Lulic gli altri presenti in classifica, rispettivamente a undici e otto annate consecutive in gol. In vista della gara di oggi contro lo Spezia, poi, i precedenti sorridono al serbo che, nel match d'andata dello scorso campionato contro i liguri, ha sia segnato che servito un assist. Oggi Milinkovic, sembre più a suo agio nel ruolo di leader, vuole fare il bis.

