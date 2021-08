Lazio - Spezia, si va verso i 20.000 tagliandi venduti: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Oggi finalmente l’Olimpico di Roma si ripopolerà della sua gente tra gli spalti. Manca sempre meno alla gara casalinga della Lazio con lo Spezia, in programma alle 18:30. C’è tanta attesa per i supporter biancocelesti che non vedono l’ora di tornare a tifare la propria squadra del cuore dalle tribune, facendo sentire la propria voce. Seppur con le restrizioni anti Covid, tra cui la capienza al 50%, l’accesso è consentito a 32.000 spettatori. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, al momento risultano venduti 17.000 tagliandi e si punta a quota 20.000. La vendita proseguirà anche oggi fino alle 18:30, ci sarà ancora tempo per poter acquistare un biglietto e ritrovare la magia dello stadio interrotta dalla pandemia.

