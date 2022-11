Italia, Vicario: "Arrivare a Coverciano era un obiettivo. Il mio mito? Buffon"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Guglielmo Vicario è nella lista dei convocati del CT Mancini per le amichevoli dell'Italia contro Albania e Austria. Il portiere dell'Empoli, intervistato da Sportmediaset, ha raccontato la sua esperienza a Coverciano: "Varcare i cancelli di Coverciano è l’aspirazione di qualunque bambino che giochi a questo sport, per me indossare la maglia azzurra è sempre stata una speranza e adesso che con fatica e sudore sono arrivato a questo obiettivo voglio tenermelo stretto. Buffon ha detto che resterò in azzurro a lungo? Sono cresciuto con il mito di Buffon, quando ero un ragazzino lui vinceva i Mondiali con la Nazionale. Io sognavo di fare il portiere e nessuno come lui ha segnato la storia del ruolo quindi sono parole che mi hanno inorgoglito moltissimo e mi hanno fatto estremo piacere".