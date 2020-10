Jacobelli: "Il calcio deve andare avanti rispettando le norme. Sulla Lazio..."

Ai microfoni di Radiosei, Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha toccato vari temi, tra cui anche la Lazio: “Bisogna andare avanti giorno per giorno con la situazione Covid, non avrebbe senso fermare il calcio. Negli altri paesi europei dove ci sono più casi, non si pensa allo stop del calcio. Stadi? Ci sono disposizioni precise della Uefa, ma le decisioni spettano ai governi nazionali, e al momento ci si attiene alle regole e alle precauzioni. Per fortuna, la situazione di oggi è diversa e meno grave rispetto a quella di marzo.

IMMOBILE - “Giocherà sicuramente mercoledì in nazionale contro l'Olanda a Bergamo. Dualismo con Belotti? Mancini sa meglio di tutti chi mettere, e la staffetta con l'attaccante della Lazio era prevista da tempo. L'importante è che si vinca con gli olandesi e si giochino le fasi finali della Nations League”.

SERIE A – "Per quanto riguarda la Lazio, mi auguro che gli infortunati ritornino a disposizioni presto di Inzaghi. Giocando ogni tre giorni serviranno parecchie alternative. Temo che la campagna acquisti biancoceleste possa risultare insufficiente per disputare tutti gli impegni in questa stagione. L'Atalanta si è rinforzata e recuperando Ilicic, può fare meglio dello scorso anno. La Juventus invece si è ringiovanita, e non è facile giudicare Pirlo, arrivato da pochissimo".

