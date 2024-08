Jilly Anais in posa con la maglia della Lazio: social impazziti - FOTO

Jilly Anais e Deshaun Watson sono una delle coppie più famose degli Stati Uniti. Cantante, attrice, modella e influencer lei, giocatore di football lui sono i fidanzati famosi d'America per un totale di 4 milioni di follower solo su Instagram. Da cinque anni fanno coppia fissa superando gioie e delusioni professionali e lavorative, i due non si sono mai separati tanto da essere definiti più volte i fidanzatini d'America o gli storici fidanzati. La coppia è stata a Roma in Primavera assistendo anche a un match della Lazio che li ha omaggiati di una maglia. Divisa che è particolarmente piaciuta alla pop star che ha posato sui social con l'aquila sul petto mentre è andata a trovare il suo Deshaun che si allenava con i Clevelands Brown. Inutile dire come il suo post sia stato preso d'assalto dai tifosi della Lazio che hanno apprezzato particolarmente. Ecco il post e, per chi non avesse instagram, in fondo alla pagina trovate anche la gallery delle foto postate dalla cantante.