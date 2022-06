Jony, il matrimonio con la sua Teresa in attesa di chiarire il futuro: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il futuro di Jony è tutt'altro che definito. Terminata la sua esperienza in prestito tra le fila dello Sporting Gijon, lo spagnolo dovrebbe far ritorno nella Capitale, sponda Lazio, a cui è legato da un contratto che scadrà a giugno del 2023. Il calciatore non ha nascosto la voglia di rimanere in Spagna, ed è della stessa opinione il club. Le parole del ds Javi Rico la dicono lunga sulla volontà della dirigenza: "Speriamo di trovare un accordo per farlo rimanere". In attesa di decidere il proprio futuro, Jony è finalmente convolato a nozze con la sua Teresa. Il matrimonio è slittato più volte causa Covid, ma ora i due sono riusciti ad arrivare al "sì" più importante, quello che vale per tutta la vita. Sui social, le foto che testimoniano il giorno più bello.

