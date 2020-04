Jordan: "Quest'anno non comanda la Juve, la Lazio è in corsa per lo Scudetto"

Fino alla sospensione del campionato la lotta Scudetta è stata agguerrita, la Lazio non ha mollato la presa sulla Juventus. Ai microfoni di TMW è intervenuto Joe Jordan: "Quest'anno, per fortuna del campionato non c'è solo la Juve che comanda, ma ci sono in lotta anche Lazio e Inter. A questo punto del torneo gli anni scorsi i bianconeri avevano già conquistato lo scudetto. E' importante avere ora questo maggior equilibrio in serie A".