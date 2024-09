Juve, Conceiçao si presenta: "Ecco cosa mi ha detto mio papà sulla Serie A"

TUTTOmercatoWEB.com

Presentazione ufficiale per Francisco Conceiçao che, tra i vari temi trattati in conferenza stampa, ha parlato anche dei consigli ricevuti da papà Sergio, ex calciatore della Lazio: "Ovviamente ho parlato con mio padre del calcio italiano. Anche se è vero che ci hai giocato molto tempo fa, parliamo di oltre vent'anni fa, mi ha detto che il calcio italiano è sempre stato, e sarà sempre molto competitivo perché uno dei campionati migliori al mondo. Qua ci sono sempre i migliori giocatori, grande qualità e alta competitività. È un campionato perfetto per mettere in mostra le mie qualità".