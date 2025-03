Juve, Motta porta tutti in ritiro: la strategia per la volata Champions

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Le prova tutte Thiago Motta. La Juve non sta vivendo un buon momento e l'eliminazione dalla Coppa Italia contro l'Empoli ne è la prova. I bianconeri però non hanno tempo per piangersi addosso, se vogliono mantenere il quarto posto e raggiungere la qualificazione in Champions League. Nella ventisettesima giornata di Serie A Kolo Muani e compagni affronteranno l'Hellas Verona, una gara che mette in palio punti importantissimi. Un'occasione da non perdere per i piemontesi che devono guardarsi le spalle dalla Lazio, distante attualmente appena due punti. Per mantenere unito il gruppo, dopo aver smentito le voci di attriti, l'ex Bologna ha deciso di portare tutti in ritiro.

Di comune accordo con i giocatori, si legge su Tuttosport, Motta ha deciso di vivere la vigilia dell'incontro con gli scaligeri al J Hotel. In mattinata la rifinitura, qualche ora del pomeriggio da dedicare alle famiglie e poi scatta il ritiro.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE