Juventus, anche Rabiot torna a casa: in Italia solo Matuidi e Dybala

Anche Adrien Rabiot nelle scorse ore ha lasciato l'Italia. Il centrocampista della Juventus, confinato nella sua villa in Costa Azzurra, è il nono calciatore bianconero a fare rientro nel proprio Paese di provenienza dopo la diffusione della pandemia di Coronavirus. Il primo era stato Cristiano Ronaldo, rientrato a Madeira ancor prima della positività di Rugani. Lo avevano seguito poi Higuain, Khedira e Pjanic e a ruota i brasiliani Alex Sandro, Danilo e Douglas Costa. L'ultimo era stato in settimana Szczesny, tornato in Polonia. Restano in isolamento invece i soli Blaise Matuidi e Paulo Dybala, i due stranieri positivi al Covid-19.

