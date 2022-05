Juventus, Arrivabene: "Incontro con l'agente di Pogba? Vi dico com'è andata"

TUTTOmercatoWEB.com

L’Allianz Stadium sta per accogliere uno dei match più attesi. Juventus - Lazio è alle porte, tra una manciata di minuti le due squadre scenderanno in campo per darsi battaglia. La squadra di Maurizio Sarri orfana di Ciro Immobile vorrà agguantare il successo e guadagnare dei punti preziosi per la corsa all’Europa. A pochi minuti dal fischio d’inizio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Maurizio Arrivabene. Il ds della Juventus si è soffermato soprattutto su Pogba, nome accostato al mercato bianconero in alternativa a Milinkovic-Savic. Queste le sue parole: "Incontro Pogba? Lui è un giocatore del Manchester United rispetto per lui e per la squadra. Il suo procuratore è quello anche di Kean e Pellegrini e normalmente ci si incontra. Il soggetto non era per niente Pogba. Gli investimenti devono essere sostenibili come per l'acquisto di Vlahovic. La mossa era per anticipare il mercato. Come la costruiremo? Stando alla sostenibilità e a un giusto bilanciamento tra giocatori giovani e di esperienza. Credo che l’introduzione di Miretti segua questo segnale di valorizzare i giovani e se sono italiani meglio ancora. Riguardo all’italianità bisogna guardare il livello, io sarei contento di avere una squadra del genere".

Nel corso dell'intervista, in studio Condò ha rivolto un'altra domanda ad Arrivabene: "Secondo me a centrocampo voi avete bisogno di fare un grande acquisto. Avete bisogno di un giocatore della portata di Pogba e di Milinkovic-Savic". Alla domanda arriva la risposta del direttore sportivo che ha sottolineato: "Per correttezza se volessimo parlare con Pogba parleremmo con lo United prima. Sono d'accordo su quanto hai espresso, noi stiamo facendo le nostre valutazioni, bisogna trovare un certo equilibrio tra difesa centrocampo e attacco".