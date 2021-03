Juventus, Bentancur negativo al Covid: il centrocampista riaggregato in gruppo

Buone notizie per Pirlo e per la Juventus. Rodrigo Bentancur è risultato negativo al Covid-19, dopo l'ultimo tampone effettuato e ha potuto riaggregarsi in gruppo con il resto della squadra. Di seguito il comunicato della società bianconera: "Rodrigo Bentancur ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore, pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento, si è unito oggi alla squadra presso il JTC ".

