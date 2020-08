Juventus, Buffon: "Scudetto? Quest'anno c'erano grandi avversarie, non è stato facile"

Al termine della partita di Champions contro il Lione, Buffon è intervenuto ai microfoni di Pressing. Oltre a commentare l'ennesima eliminazione dalla massima competizione europea, il portiere bianconero è tornato sulla vittoria dello scudetto resa difficile dalle sue avversarie, come la Lazio: "Ripetersi e vincere per la nona volta lo scudetto non è un’impresa facile. Quest’anno poi c’erano avversarie più corazzate rispetto al solito, vincerlo ci ha dato maggior soddisfazione per questo."