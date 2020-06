Juventus, Demiral annuncia il rientro: "Mi unirò presto alla squadra"

Dopo gli infortuni per Alex Sandro e Khedira, arriva una buona notizia per la Juventus. Il difensore turco, Merih Demiral, ha rilasciato un’intervista per Bleacher Report in cui racconta il suo prossimo ritorno in campo. L’ex Sassuolo aveva rimediato un grave infortunio nella sfida di Serie A contro la Roma del 12 gennaio. Dopo la rottura del legamento crociato, il centrale bianconero è pronto a tornare a disposizione di mister Sarri. Queste le parole del calciatore turco: "Mi sento molto bene in questo momento, mi unirò presto alla squadra. Abbiamo grandi giocatori che non accettano mai di perdere”. Obiettivo del centrale è lo scontro Scudetto contro la Lazio in programma il 20 luglio all’Allianz Stadium. Manca un mese esatto alla sfida di Torino e Demiral proverà ad accelerare per essere a disposizione per la sfida che potrebbe essere decisiva.

