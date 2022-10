Juventus, Di Canio: "Difesa imbarazzante, neanche in Serie B..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Juventus crolla contro il Benfica e viene eliminata ai gironi di Champions. Una buona reazione quella della squadra di Allegri nel finale che pure è riuscita a portarsi sul 4-3 riducendo lo svantaggio, ma troppi sono anche gli errori commessi soprattutto nel primo tempo. Questo il commento di Paolo Di Canio ai microfoni di Sky Sport: "I gol presi dalla Juventus sono imbarazzanti, alcuni non sarebbero stati presi nemmeno da una squadra in Serie B. Il primo e il terzo gol sono un qualcosa di imbarazzante. Hanno l'avversario a tiro e nessuno sceglie di assorbire il movimento. La Juve è stata imbarazzante. La fase difensiva della Juventus in questa partita è stata ridicola. Rileggere la partita valutando positivamente gli ultimi 20 minuti sarebbe un grave errore per i bianconeri".