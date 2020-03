Juventus, Higuain vola in Argentina nonostante la quarantena: la madre è malata

Gonzalo Higuain, punta della Juventus in quarantena domiciliare (così come tutta la Juve, presidente Agnelli compreso) ha deciso di lasciare l'Italia per tornare in Argentina. Stando a quanto riportato, questa notte El Pipita si sarebbe recato all'aeroporto di Torino Caselle dotato di una certificazione medica che attestasse la sua negatività al coronavirus. A quel punto gli agenti della Polizia di frontiera aerea (incaricati di controllare ogni volo in arrivo e in partenza da Torino) lo avrebbero lasciato andare verso il suo jet privato. Comunque, i voli diretti Italia-Argentina sono stati bloccati. Per questo Higuain sarebbe prima andato in Francia e poi in Spagna, da dove avrebbe preso un aereo per Buenos Aires. Dalle ultime indiscrezioni, l'argentino sarebbe tornato in patria per assistere la madre malata e sarebbe stata proprio la Juventus a mettergli a disposizione l'aereo per l'Argentina. Inizialmente erano insorti dei dubbi sul fatto che la sua fosse una "fuga" non autorizzata.