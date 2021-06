Juventus, l'addio di Ramsey è amaro: "Sono stati anni frustranti..."

Non è mai decollata la storia d'amore tra la Juventus e Aaron Ramsey. Il centrocampista del Galles in un'intervista a La Repubblica ha riservato parole dure nei confronti del club bianconero: "Le ultime due stagioni alla Juventus sono stati molto difficili, frustranti, non solo punto di vista fisico. Ci sono stati fattori e cambiamenti ai quali non ero abituato. In Nazionale invece sono contento di avere un team che mi segue passo passo, sanno di cosa ho bisogno e anche di cosa ha bisogno il mio fisico. Purtroppo a volte le squadre continuano a funzionare sempre in un certo modo, anche quando un calciatore avrebbe bisogno di più attenzione. Almeno adesso ho le persone giuste intorno a me e farò di tutto per tornare in posto dove possa sentirmi di nuovo bene e avere fiducia".

