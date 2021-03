Juventus - Lazio, Akpa Akpro ritrova Rabiot: il siparietto a fine partita

Juventus-Lazio per Akpa Akpro e Rabiot è stata la partita per ritrovarsi e abbracciarsi, loro che sono amici dai tempi del Tolosa, quando insieme giocavano in Francia. Un'amicizia nata grazie alla patente del laziale, taxista d'eccezione per il bianconero, all'epoca giovanissimo (18enne, era il 2013) e senza permesso di guidare. Alla fine del match dell'Allianz Stadium i due si sono scambiati due parole, si sono salutati e abbracciati. In onore dei vecchi tempi.