Juventus - Lazio, Bucchioni: "Vediamo se i biancocelesti ritroveranno l'orgoglio"

La 34ª giornata vedrà scendere in campo Juventus e Lazio che si sfideranno lunedì. Il giornalista e opinionista Enzo Bucchioni, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato del big match tra le due formazioni: "Vedremo se si ritroverà l'orgoglio di una Lazio che ha lottato fino a qualche giornata fa per lo Scudetto. La Juve? Questo gruppo troverà la forza di reagire. Il problema non è lo Scudetto ma la Champions e a come arriverai alla sfida con il Lione. Sarri lo hanno preso per quell'obiettivo"

