UFFICIALE - Schurrle si ritira dal calcio giocato: un anno fa fu accostato alla Lazio

Dopo la risoluzione contrattuale con il Borussia Dortmund, Andrè Schurrle ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Il calciatore tedesco, classe '90, ha chiuso definitivamente col calcio giocato. Lo ha spiegato in un'intervista al Der Spiegel, in cui ha aggiunto i motivi che l'hanno portato a una scelta di questo tipo: "L'idea stava maturando dentro di me da molto tempo e alla fine ho deciso, i momenti difficili erano sempre di più e quelli felici sempre meno. Devi sempre giocare un certo ruolo per sopravvivere nel business, altrimenti perderai il lavoro e non ne otterrai uno nuovo. Non ho più bisogno degli applausi del pubblico“. Campione del mondo con la Germania nel 2014, Schurrle era stato accostato alla Lazio nella sessione di calciomercato di un anno fa.

