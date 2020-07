FORMELLO - Lazio, gestione della rosa: da domani via alle prove

FORMELLO - Un giorno in più per preparare la trasferta di Torino: per questo in campo si vede metà rosa. Calciatori gestiti, l’emergenza attuale non può essere risolta ma non può nemmeno essere aggravata. Simone Inzaghi continua a lavorare con un gruppo ristretto al “centrale” di Formello: soltanto fisioterapia e palestra per Cataldi, Luis Alberto, Jony, Lukaku e Patric (deve scontare l'ultimo turno di squalifica). Radu purtroppo si è aggiunto alla lista degli infortunati (Leiva, Marusic, Correa, Lulic e Moro): il romeno è tornato da Udine con un guaio muscolare al polpaccio e ha compromesso il rush finale di campionato.

DIFESA. La notizia positiva è il ritorno coi compagni di Bastos, altro difensore rientrato acciaccato dalla partita di mercoledì sera. Problema di poco conto. Meglio così, anche perché ora gli uomini sono contati pure dietro: a disposizione Luiz Felipe (ha da poco risolto uno stiramento), Acerbi (colpito al ginocchio, ma regolarmente in campo stamattina), Bastos e Vavro (alle prese con la pubalgia), oltre al giovane Armini. Le prove tattiche scatteranno domani pomeriggio con una rosa più numerosa rispetto alla seduta odierna, scattata dopo l’ennesimo giro di tamponi e test seriologici.